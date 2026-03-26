L'Inter non molla Diaby: l'assist per portarlo a Milano può arrivare da Salah

Diaby era in cima alla lista degli obiettivi in viale della Liberazione già durante il mercato di gennaio. L'idea di Chivu e dello staff nerazzurro era quella di aggiungere alla rosa un esterno d'attacco da adattare come quinto: una scelta che, probabilmente, sarebbe costata qualcosa a livello difensivo e di solidità ma che avrebbe sicuramente aggiunto dribbling e imprevedibilità, qualità che mancano da anni ad Appiano Gentile. A giungo il progetto di rinnovamento potrebbe essere anche più ampio: non è da escludere che l'Inter, dopo una lunga periodo di 3-5-2, possa virare verso un 3-4-2-1. Un sistema di gioco in cui le qualità di Diaby verrebbero ancora di più esaltate.