L'Inter non molla Diaby: l'assist per portarlo a Milano può arrivare da Salah

Premier League, la classifica all-time dei marcatori stranieri: Salah al comando
© afp | SALAH 191 GOL
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Il francese rimane un pallino dei vertici nerazzurri. Se Mo dovesse scegliere l'Al Ittihad di Conceicao l'uscita dell'ex Aston Villa potrebbe venire facilitata
Indirettamente, l'addio al Liverpool di Momo Salah può essere una buona notizia per l'Inter. Nessun flirt tra i nerazzurri e l'egiziano, ma la sua partenza potrebbe innescare un effetto domino sul mercato. In particolare l'esterno ex Roma è finito, o forse sarebbe più corretto dire è tornato, nel mirino dell'Arabia Saudita: Mo è un simbolo del mondo musulmano e il fondo Pif è pronto a fare follie per portarlo in Saudi League.
La squadra che, al momento, è più in pressing è l'Al-Ittihad. La partita per arrivare a Salah, che tra l'altro si libererà a zero dal Liverpool, è ancora tutt'altro che decisa: non è infatti da escludere una pista statunitense, con la Mls molto attenta allo sviluppo della situazione. Ma se alla fine dovesse essere la squadra di Conceicao ad avere la meglio, l'Inter potrebbe trovare strada spianata verso un vecchio pallino: Moussa Diaby. Salah occupa esattamente la stessa posizione del francese: l'arrivo della leggenda dei Reds potrebbe dunque ammorbidire le richieste dell'Al Itthiad per l'uscita di un calciatore che, soltanto un anno e mezzo fa, è stato pagato 60 milioni di euro dall'Aston Villa.
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Diaby era in cima alla lista degli obiettivi in viale della Liberazione già durante il mercato di gennaio. L'idea di Chivu e dello staff nerazzurro era quella di aggiungere alla rosa un esterno d'attacco da adattare come quinto: una scelta che, probabilmente, sarebbe costata qualcosa a livello difensivo e di solidità ma che avrebbe sicuramente aggiunto dribbling e imprevedibilità, qualità che mancano da anni ad Appiano Gentile. A giungo il progetto di rinnovamento potrebbe essere anche più ampio: non è da escludere che l'Inter, dopo una lunga periodo di 3-5-2, possa virare verso un 3-4-2-1. Un sistema di gioco in cui le qualità di Diaby verrebbero ancora di più esaltate.