Thuram, il Mondiale passa dall’Inter: Tikus chiamato alla svolta per tenersi la nazionale
Anche in patria le prestazioni dell'attaccante nerazzurro sono finite sotto la lente: considerato il talento a disposizione di Deschamps, la convocazione non è più scontata
Nemmeno un periodo così nero riesce a togliere il sorriso dalle labbra di Marcus Thuram. L'attaccante francese sta attraversando il momento più duro da quando è arrivato all'Inter: il gol manca ormai da 8 partite, ma quello che più preoccupa sono le sensazioni che Tikus dà quando è in campo. Svuotato, senza energie, con poca cattiveria.
Tutto il contrario rispetto a quello che aveva fatto vedere nei suoi primi 24 mesi italiani. Il figlio di Lillien non riesce a uscire da questo momento no: la sua crisi è stata, in parte, coperta dai gol di Pio Esposito, ma ora anche in Francia qualcuno inizia a porre interrogativi sull'opportunità di includere Marcus nella lista dei convocati della Francia per il prossimo Mondiale. Sull'Equipe si legge: "Protagonista di un ottimo gennaio (2 gol e 2 assist), l’attaccante dell’Inter sta attraversando ora un periodo di scarsa efficacia (un solo gol nelle ultime 12 partite di Serie A). Finito nel mirino della stampa italiana, il francese continua comunque a trovare spazio, nonostante l’ascesa del giovane Pio Esposito". Il quotidiano francese definisce Thuram: "Generoso come sempre, ma meno incisivo rispetto alla scorsa stagione nel gioco della squadra".
In una nazionale ad altissimo tasso di talento come quella transalpina, Tikus non può dormire sonni tranquilli: vero è che può godere dello status privilegiato di "scudiero di Mbappè", amico fidato con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili al centro federale di Clairefontaine, ma l'abbondanza su cui può contare Deschamps nel reparto offensivo non lo può lasciare tranquillo.
Per blindare il suo posto negli States quest'estate la strada è soltanto una: tornare a fare la differenza con l'Inter. In viale della Liberazione attendono trepidanti un segnale di Tikus: in questo periodo di assenza di Lautaro ci si aspettava che il francese potesse fare un passo avanti, prendendosi la squadra sulle spalle. Così non è stato, ma le ulitme 8 partite con uno scideto ancora da conquistare potrebbero cambiare il giudizio su una stagione, al momento, sciapa.