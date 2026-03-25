Thuram, il Mondiale passa dall’Inter: Tikus chiamato alla svolta per tenersi la nazionale

Nemmeno un periodo così nero riesce a togliere il sorriso dalle labbra di Marcus Thuram. L'attaccante francese sta attraversando il momento più duro da quando è arrivato all'Inter: il gol manca ormai da 8 partite, ma quello che più preoccupa sono le sensazioni che Tikus dà quando è in campo. Svuotato, senza energie, con poca cattiveria.