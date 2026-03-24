Salah annuncia l'addio al Liverpool: "Questo club sarà sempre casa mia"

Liverpool campione, è festa ad Anfield: il selfie di Salah con i tifosi è già virale. Slot canta un coro su Klopp
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L'egiziano, che aveva rinnovato per due anni alla fine della scorsa stagione, ha annunciato a sorpresa l'addio ai Reds a giugno
"Purtroppo questo giorno è arrivato". Mohamed Salah inizia con queste parole il video di addio al Liverpool condiviso sul suo profilo Instagram. "Lascerò il Liverpool a fine stagione", l'annuncio dell'egiziano che arriva quasi come un fulmine a ciel sereno. L'ex Roma infatti, alla fine della scorsa stagione, dopo un lungo tira e molla con la proprietà, aveva rinnovato per altri due anni. Poi però, nel corso di questa stagione, le frizioni con Arne Slot avevano fatto paventare addirittura un addio a gennaio. Poi però l'amore di Anfield e del popolo Reds aveva portato a una tregua tra il tecnico olandese e il fuoriclasse egiziano. Una tregua armata che, evidentemente, non è bastata per convincere l'egiziano ad arrivare al termine del contratto.
L’epilogo chiaro scuro non può adombrare la "legacy" che Salah lascia nella storia del Liverpool. Momo è a tutti gli effetti una leggenda dei Reds e della Premier League: in 10 anni ad Anfield sono state 435 presenze con 225 gol e 122 assist. Il tutto condito da nove trofei, tra cui una Champions League e due Premier League. Mo, come lo chiamano ad Anfield, è stato per quattro volte capocannoniere del campionato inglese, diventando lo sentiero più prolifico di sempre nella storia della Premier. Recentemente, con l’ultimo gol al Galatasaray, è diventato anche il calciatore africano con più gol in Champinos League (50).
Salah ha condiviso un messaggio toccante per salutare i suoi tifosi: "Voglio iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, questi tifosi, sarebbero diventati parte della mia vita. Il Liverpool non è solo una società di calcio: è passione, storia, uno spirito che non si può esprimere a parole a chi non fa parte di questa famiglia. Abbiamo celebrato vittorie, abbiamo vinto i trofei più importanti e abbiamo vissuto alcuni dei momenti più duri delle nostre vite (la scomparsa di Diogo Jota, ndr). Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo club nel mio periodo qui. Soprattutto i compagni del passato e quelli attuali. E ai tifosi, non ho abbastanza paroleper ringraziarmi del supporto e dell'affetto che mi avete dimostrato. Con voi ho passato i momenti più belli della mia carriera e voi mi siete stati vicini nei momenti più duri della mia carriera. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò per sempre con me. Andarsene non è mai facile: mi avete fatto vivere i migliori momenti della mia vita. Sarò sempre con voi, questo club sarà sempre casa mia".
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A fare eco al video emozionale dell'ex Roma è arrivato anche il comunicato ufficiale dei Reds: "Mohamed Salah chiuderà la sua illustre carriera con il Liverpool Football Club al termine della stagione 2025-26. Con ancora molto in gioco in questa stagione, Salah è fermamente concentrato sul cercare di ottenere il miglior risultato possibile per il Liverpool; sarà quindi più avanti nel corso dell'anno, quando dirà addio ad Anfield, che potrà celebrare appieno la sua eredità e i suoi successi".