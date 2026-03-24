Salah annuncia l'addio al Liverpool: "Questo club sarà sempre casa mia"

Salah ha condiviso un messaggio toccante per salutare i suoi tifosi: "Voglio iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, questi tifosi, sarebbero diventati parte della mia vita. Il Liverpool non è solo una società di calcio: è passione, storia, uno spirito che non si può esprimere a parole a chi non fa parte di questa famiglia. Abbiamo celebrato vittorie, abbiamo vinto i trofei più importanti e abbiamo vissuto alcuni dei momenti più duri delle nostre vite (la scomparsa di Diogo Jota, ndr). Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo club nel mio periodo qui. Soprattutto i compagni del passato e quelli attuali. E ai tifosi, non ho abbastanza paroleper ringraziarmi del supporto e dell'affetto che mi avete dimostrato. Con voi ho passato i momenti più belli della mia carriera e voi mi siete stati vicini nei momenti più duri della mia carriera. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò per sempre con me. Andarsene non è mai facile: mi avete fatto vivere i migliori momenti della mia vita. Sarò sempre con voi, questo club sarà sempre casa mia".