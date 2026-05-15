Inter, nome nuovo per il vice portiere: si guarda in casa Lazio

Con Sommer in scadenza e Josep Martinez che vuole prendersi la titolarità, l'Inter è a caccia di un vice per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra vuole un profilo di esperienza e l'ultimo nome è quello di Ivan Provedel, 32 anni e in scadenza 2027 con la Lazio. Superato nelle gerarchie da Motta, per il club biancoceleste potrebbe essere in uscita ma trattare con Lotito è sempre complesso. Più difficile il riacquisto di Filip Stankovic dal Venezia, profilo più giovane (24 anni).