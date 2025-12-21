Guarin, inferno e ritorno: "Alcool, depressione e tre tentativi di suicidio. Ma sto vincendo la mia battaglia"

La luce dopo il buio, la rinascita dopo l'inferno. "Come sto? Sto vincendo la mia battaglia". L'ex Inter Fredy Guarin si guarda indietro e racconta la sua vita tra depressione, problemi con l'alcool e tentativi di suicidio. Ha provato a togliersi la vita tre volte: "Dio mi ha salvato". "Ho iniziato a bere durante gli ultimi mesi all'Inter. Stavo male per la mia situazione familiare - ha raccontato l'ex centrocampista colombiano al 'Corriere della Sera' - Mi stavo separando da mia moglie, ero lontano dai miei bambini. Quando mi sono trasferito in Cina la mia situazione è peggiorata. Quando sono andato in Brasile è scoppiato il Covid. In quel momento è venuto meno ciò che ancora mi salvava: il pallone. Sono rimasto senza niente, solo con me stesso". Poi il grido d'aiuto: "Un giorno ero a casa da solo e avevo bevuto. Chiamavo le persone, non rispondeva nessuno. Stavo pensando di farla finita. Ero stanco di tutto. Ho telefonato alla mia psicologa e al mio agente". A quel punto è iniziato il percorso riabilitativo in una fondazione che l'ha portato a non bere più. Ha rivisto i suoi figli: "Non mi hanno perdonato subito, ma con il tempo mi hanno compreso. Adesso lavoro nella fondazione con la mia psicologa, voglio mettere la mia esperienza a disposizione delle persone".