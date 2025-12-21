Logo SportMediaset

MANOVRE NERAZZURRE

Inter, dubbi sulla fascia destra: Luis Henrique non convince, i tre nomi per il mercato di gennaio

L'Inter valuta un esterno destro a gennaio, Luis Henrique non convince come vice-Dumfries: tre nomi sul tavolo della dirigenza

di Stefano Fiore
21 Dic 2025 - 09:01

L'infortunio di Denzel Dumfries fa preoccupare l'Inter su ciò che sta accadendo alle spalle dell'olandese. Le prestazioni di Luis Henrique non hanno convinto: il brasiliano, nonostante qualche squillo delle ultime settimane, non ha ancora mostrato di valere i 25 milioni di euro investiti per lui in estate. A breve tornerà dall'infortunio Matteo Darmian che, carta d'identità a parte, ha doti più difensive che offensive. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando se intervenire sul mercato di gennaio, sebbene Oaktree predichi calma e attenzione ai bilanci. L'obiettivo è trovare un esterno destro capace di tappare la falla subito, senza però compromettere le strategie estive.

Il sogno Palestra e l'occasione Belghali (con un'incognita)

 Sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono due nomi cerchiati in rosso, ma con coefficienti di difficoltà alti, almeno nell'immediato. Il "sogno proibito" è Marco Palestra, esterno di proprietà dell'Atalanta che tanto bene sta facendo in prestito al Cagliari. Bisogna però scontrarsi sia con la dura realtà dei numeri, visto che la Dea valuta il cartellino 40 milioni di euro, sia trovare eventualmente un incastro che vada bene ai sardi a cui servirebbe un sostituto.

L'alternativa porta a Verona, dove gioca Rafik Belghali. Il classe 2002 aveva impressionato lo staff nerazzurro nello scontro diretto del 2 novembre ed è considerato un profilo economicamente sostenibile. Tuttavia, c'è un ostacolo non indifferente: la convocazione dell'Algeria per la Coppa d'Africa rende il giocatore indisponibile proprio nel momento del bisogno, spingendo forse l'assalto direttamente a giugno (dove però ci sarà la concorrenza della Juventus).

La terza opzione

 Sullo sfondo, resta la pista Dodò della Fiorentina: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Complice la difficile situazione viola potrebbe anche lasciare la squadra a metà stagione, situazione da monitorare.

