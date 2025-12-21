Inter, dubbi sulla fascia destra: Luis Henrique non convince, i tre nomi per il mercato di gennaio

L'infortunio di Denzel Dumfries fa preoccupare l'Inter su ciò che sta accadendo alle spalle dell'olandese. Le prestazioni di Luis Henrique non hanno convinto: il brasiliano, nonostante qualche squillo delle ultime settimane, non ha ancora mostrato di valere i 25 milioni di euro investiti per lui in estate. A breve tornerà dall'infortunio Matteo Darmian che, carta d'identità a parte, ha doti più difensive che offensive. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando se intervenire sul mercato di gennaio, sebbene Oaktree predichi calma e attenzione ai bilanci. L'obiettivo è trovare un esterno destro capace di tappare la falla subito, senza però compromettere le strategie estive.