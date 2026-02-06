Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"
"Siamo entrati in un loop mentale negativo. Per questo abbiamo fatto una mini rivoluzione sul mercato. Ora ci aspettiamo una squadra cattiva, che vinca i duelli e punti ai tre punti, a partire dalla trasferta di Mantova": così il direttore sportivo del Bari, Valerio Di Cesare, ha commentato al Sa Nicola la campagna di rafforzamento del club. "Il nostro obiettivo è la salvezza - ha aggiunto -. I giocatori sanno cosa devono fare, daranno il massimo per raggiungere l'obiettivo".
"Ringrazio il mio predecessore Magalini, e il presidente Luigi De Laurentiis per la fiducia che ha riposto in me. Il mercato di gennaio - ha proseguito - è difficile, ma abbiamo preferito la freschezza fisica e i giovani, anche visto quello che offriva il mercato. Bisogna correre, il calcio è cambiato, conta l'aspetto tecnico, ma si richiede soprattutto corsa e freschezza". "Dorval? Lavoriamo per prolungargli il contratto", ha assicurato il ds.
Di Cesare ha poi rivolto un 'in bocca al lupo' a Castrovilli, ceduto al Cesena, e ha raccontato tra i colpi mancati quello di Kouamé che ha preferito andare a giocare nell'Aris Salonicco.