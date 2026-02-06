Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"

06 Feb 2026 - 15:07

"Siamo entrati in un loop mentale negativo. Per questo abbiamo fatto una mini rivoluzione sul mercato. Ora ci aspettiamo una squadra cattiva, che vinca i duelli e punti ai tre punti, a partire dalla trasferta di Mantova": così il direttore sportivo del Bari, Valerio Di Cesare, ha commentato al Sa Nicola la campagna di rafforzamento del club. "Il nostro obiettivo è la salvezza - ha aggiunto -. I giocatori sanno cosa devono fare, daranno il massimo per raggiungere l'obiettivo".

"Ringrazio il mio predecessore Magalini, e il presidente Luigi De Laurentiis per la fiducia che ha riposto in me. Il mercato di gennaio - ha proseguito - è difficile, ma abbiamo preferito la freschezza fisica e i giovani, anche visto quello che offriva il mercato. Bisogna correre, il calcio è cambiato, conta l'aspetto tecnico, ma si richiede soprattutto corsa e freschezza". "Dorval? Lavoriamo per prolungargli il contratto", ha assicurato il ds.

Di Cesare ha poi rivolto un 'in bocca al lupo' a Castrovilli, ceduto al Cesena, e ha raccontato tra i colpi mancati quello di Kouamé che ha preferito andare a giocare nell'Aris Salonicco. 

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Pep Guardiola

Mercato povero? Mica tanto… Dietro l’irraggiungibile Premier c’è la nostra Serie A

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:13
Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs
15:07
Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"
14:42
Nuova avventura per Sergio Ramos? Contatti con il Marsiglia di De Zerbi
14:00
Lazio, il ds Fabiani annuncia due colpi e... una denuncia a Raiola per il caso Romagnoli
13:24
Svincolati, Sterling cerca squadra: c'è il nodo ingaggio