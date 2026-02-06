Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"

"Ringrazio il mio predecessore Magalini, e il presidente Luigi De Laurentiis per la fiducia che ha riposto in me. Il mercato di gennaio - ha proseguito - è difficile, ma abbiamo preferito la freschezza fisica e i giovani, anche visto quello che offriva il mercato. Bisogna correre, il calcio è cambiato, conta l'aspetto tecnico, ma si richiede soprattutto corsa e freschezza". "Dorval? Lavoriamo per prolungargli il contratto", ha assicurato il ds.