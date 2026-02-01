Inter, Marotta: "Sondaggio per Diaby ma mercato chiuso. Liverpool-Dumfries? Solo telefonate improvvide..."

"Abbiamo affrontato questa finestra di mercato di riparazione non presi dall’ansia perché non avevamo necessità di colmare vuoti, a parte Dumfries che è reduce da un intervento chirurgico - ha detto ancora Marotta - Avremmo voluto rinforzare quel settore in caso di opportunità ma vanno individuate quelle opportunità vantaggiose per la parte tecnica. La società è disponibile a investire ma opportunità non ce ne sono state". Su tempi di rientro dell'olandese: "Non voglio pronunciarmi per non mancare di rispetto ai medici, ma credo che possa essere disponibile fra circa un mese".