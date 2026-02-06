Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs
© Getty Images
Come annunciato dai granata in una nota sul proprio sito ufficiale, "il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs". Arrivato nell'estate del 2022, il difensore si mette subito in mostra con ottime prestazioni ma un anno più tardi subisce la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nella gara di campionato contro l’Inter ed è costretto a operarsi. Il recupero non va secondo i piani e quella resta l'ultima partita giocata all'ombra della Mole per il classe '99.