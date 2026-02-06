Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs

06 Feb 2026 - 16:13
© Getty Images

© Getty Images

Come annunciato dai granata in una nota sul proprio sito ufficiale, "il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs". Arrivato nell'estate del 2022, il difensore si mette subito in mostra con ottime prestazioni ma un anno più tardi subisce la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nella gara di campionato contro l’Inter ed è costretto a operarsi. Il recupero non va secondo i piani e quella resta l'ultima partita giocata all'ombra della Mole per il classe '99. 

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Pep Guardiola

Mercato povero? Mica tanto… Dietro l’irraggiungibile Premier c’è la nostra Serie A

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:13
Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs
15:07
Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"
14:42
Nuova avventura per Sergio Ramos? Contatti con il Marsiglia di De Zerbi
14:00
Lazio, il ds Fabiani annuncia due colpi e... una denuncia a Raiola per il caso Romagnoli
13:24
Svincolati, Sterling cerca squadra: c'è il nodo ingaggio