L'Inter e il Derby d'Italia, dal campo al mercato: Kolarov studia la Juve, Ausilio sonda McKennie

Il vice di Chivu a Bergamo per osservare da vicino i bianconeri, ma intanto sul mercato...

06 Feb 2026 - 08:36

Uno spettatore interessato in tribuna al Gewiss Stadium per osservare e studiare la Juve: a poco più di una settimana dal Derby d'Italia, in programma la sera di San Valentino, Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, ha assistito al match di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Atalanta, finito 3-0 per i bergamaschi, ma utile al 'tecnico' dell'Inter per sondare, al di là del risultato, la squadra di Spalletti. Indicazioni che, all'indomani del match di domenica contro il Sassuolo, diventeranno parte integrante del programma di avvicinamento allo scontro diretto di San Siro.

Spalletti: "Loro più bravi nei momenti determinanti. Abbiamo qualche difetto, ma siamo una squadra"

Frattesi, rilancio in extremis della Lazio: l'Inter ha detto no anche all'ultima offerta

 "A oggi non c’è accordo sul rinnovo con la Juve che scade a giugno il suo contratto" ha raccontato insieme al collega Matteo Moretto sul suo canale YouTube. "Vi posso dare tre punti: il primo è che la Juve farà un altro tentativo per rinnovarlo, ma il vero problema sono i costi accessori dell’operazione. L’MLS è uno scenario concreto per il giocatore, ha avuto diversi apprezzamenti e chiamate dal campionato e lui non è mai stato indifferente al ritorno in patria. Il terzo punto è che nelle ultime settimane anche l’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a parametro zero". Un'indiscrezione clamorosa che infiamma ulterioremente una rivalità storica.

I giornali: venerdì 6 febbraio 2026

