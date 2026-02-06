L'Inter e il Derby d'Italia, dal campo al mercato: Kolarov studia la Juve, Ausilio sonda McKennie

I giornali: venerdì 6 febbraio 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
Il vice di Chivu a Bergamo per osservare da vicino i bianconeri, ma intanto sul mercato...
Uno spettatore interessato in tribuna al Gewiss Stadium per osservare e studiare la Juve: a poco più di una settimana dal Derby d'Italia, in programma la sera di San Valentino, Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, ha assistito al match di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Atalanta, finito 3-0 per i bergamaschi, ma utile al 'tecnico' dell'Inter per sondare, al di là del risultato, la squadra di Spalletti. Indicazioni che, all'indomani del match di domenica contro il Sassuolo, diventeranno parte integrante del programma di avvicinamento allo scontro diretto di San Siro.
"A oggi non c’è accordo sul rinnovo con la Juve che scade a giugno il suo contratto" ha raccontato insieme al collega Matteo Moretto sul suo canale YouTube. "Vi posso dare tre punti: il primo è che la Juve farà un altro tentativo per rinnovarlo, ma il vero problema sono i costi accessori dell’operazione. L’MLS è uno scenario concreto per il giocatore, ha avuto diversi apprezzamenti e chiamate dal campionato e lui non è mai stato indifferente al ritorno in patria. Il terzo punto è che nelle ultime settimane anche l’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a parametro zero". Un'indiscrezione clamorosa che infiamma ulterioremente una rivalità storica.
© sportmediaset
© sportmediaset