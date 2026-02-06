L'Inter e il Derby d'Italia, dal campo al mercato: Kolarov studia la Juve, Ausilio sonda McKennie

"A oggi non c’è accordo sul rinnovo con la Juve che scade a giugno il suo contratto" ha raccontato insieme al collega Matteo Moretto sul suo canale YouTube. "Vi posso dare tre punti: il primo è che la Juve farà un altro tentativo per rinnovarlo, ma il vero problema sono i costi accessori dell’operazione. L’MLS è uno scenario concreto per il giocatore, ha avuto diversi apprezzamenti e chiamate dal campionato e lui non è mai stato indifferente al ritorno in patria. Il terzo punto è che nelle ultime settimane anche l’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a parametro zero". Un'indiscrezione clamorosa che infiamma ulterioremente una rivalità storica.