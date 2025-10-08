L'Inter guarda in Germania per il post Sommer: occhi su Atubolu, il pararigori erede di Neuer

L'Inter dunque in estate dovrà ragionevolmente prendere un portiere da affiancare a Martinez e, secondo rumors sempre più insistenti dalla Germania, il nome in prima fila sarebbe quello di Noah Atubolu. Classe 2002, il portiere del Friburgo dopo un Europeo Under21 giocato da protagonista si è meritato la chiamata di Julian Nagelsmann nella nazionale maggiore e ora punta a diventare l'erede di Manuel Neuer (che da poco ha detto addio alla Germania) al prossimo Mondiale. Atubolu è un portiere imponente, 1,90 di altezza, ma con un'agilità fuori dal comune. In patria infatti ha già fatto parlare molto di sè dopo l'ultimo record fatto registrare: ha parato gli ultimi 5 rigori fronteggiati. In più il tedesco spicca anche per le sue qualità con i piedi: quasi 48 tocchi a partita lo mettono nel 99esimo percentile tra i pariruolo (solo l'1% dei portieri ne fa di più, Sommer per esempio si ferma a 43.50)