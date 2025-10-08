Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter guarda in Germania per il post Sommer: occhi su Atubolu, il pararigori erede di Neuer

Il portiere tedesco piace moltissimo ai nerazzurri: il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe farlo diventare un'occasione

08 Ott 2025 - 13:39

L'Inter pensa al futuro della sua porta. Nelle prime battute di questa stagione qualche incertezza di troppo di Yann Sommer ha spinto Cristian Chivu a iniziare il processo di transizione: Joseph Martinez nei prossimi mesi sarà molto più che un portiere di riserva. Una scelta che si spiega anche nei dati: i nerazzurri hanno subito 8 gol in 6 partite (7° peggior difesa della Serie A) a fronte di soli 4.4 attesi (dato migliore del campionato). A pesare su questi numeri alcuni gol su cui Sommer non è stato impeccabile. In più il contratto dell'estremo difensore svizzero scade a giugno 2026 e non verrà rinnovato: è quindi d'obbligo per Ausilio e Marotta guardare avanti.

CHI È NOAH ATUBOLU

L'Inter dunque in estate dovrà ragionevolmente prendere un portiere da affiancare a Martinez e, secondo rumors sempre più insistenti dalla Germania, il nome in prima fila sarebbe quello di Noah Atubolu. Classe 2002, il portiere del Friburgo dopo un Europeo Under21 giocato da protagonista si è meritato la chiamata di Julian Nagelsmann nella nazionale maggiore e ora punta a diventare l'erede di Manuel Neuer (che da poco ha detto addio alla Germania) al prossimo Mondiale. Atubolu è un portiere imponente, 1,90 di altezza, ma con un'agilità fuori dal comune. In patria infatti ha già fatto parlare molto di sè dopo l'ultimo record fatto registrare: ha parato gli ultimi 5 rigori fronteggiati. In più il tedesco spicca anche per le sue qualità con i piedi: quasi 48 tocchi a partita lo mettono nel 99esimo percentile tra i pariruolo (solo l'1% dei portieri ne fa di più, Sommer per esempio si ferma a 43.50)

CONTATTI PREVISTI

Un profilo che in viale della Liberazione piace moltissimo per qualità fisiche e tecniche oltre che per l'età (23 anni) e lo stipendio contenuto che lo fanno rientrare perfettamente nei parametri di Oaktree.  Inoltre il contratto di Atubolu con il Friburgo scade nel 2027, ciò significa a giugno 2026 entrerà nel suo ultimo anno: i tedeschi senza un rinnovo tra le mani potrebbero accettare qualcosa in meno a livello di cartellino per evitare il rischio di perdere il calciatore a zero.

Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato di SkySportDe, Ausilio e Marotta avrebbero già programmato degli incontri con la dirigenza del Friburgo e gli agenti del ragazzo per capire costi e fattibilità dell'operazione. L'idea dei vertici nerazzurri sarebbe quella di puntare un portiere che possa giocarsi la titolarità con Martinez: Atubolu rappresenterebbe l'occasione perfetta. Senza dimenticare Elia Caprile, altro giovane portiere che in casa nerazzurra stanno tenendo d'occhio con grande attenzione.  

