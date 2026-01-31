GIOVANE FRANCESE

Un po' Rabiot un po' punta di movimento: chi è Yanis Massolin, il nuovo acquisto dell'Inter

Classe 2002, i nerazzurri lo lasceranno al Modena fino a fine stagione

31 Gen 2026 - 16:21
Chi ha seguito il Modena di Sottil in questa stagione non ha potuto fare a meno di notarlo. L'Inter è stata la più veloce a prenderlo. Nato il 20 settembre del 2002 a Moulins, in Francia, Yanis Massolin piaceva anche a Milan, Juventus, Fiorentina, Udinese e, all'estero, a Psv Eindhoven e Villarreal. La sua carriera inizia nei dilettanti prima del salto il Ligue 1 al Clermont Foot. Poi passa nella seconda divisione belga, al Royal France Borains, per approdare, la scorsa estate, al Modena

Ha sempre fatto la seconda punta, sfruttando anche i quasi due metri d'altezza, per poi essere spostato a centrocampo, ruolo che lo ha fatto conoscere al calcio che conta e che lo ha portato al paragone con il connazionale Rabiot per la capacità di inserimento, potenza e corsa. Poco a poco ha trovato sempre più spazio, nel nuovo ruolo, nel Modena di Sottil, in cui ha collezionato, finora 11 presenze e una rete tra campionato di Serie B e Coppa Italia. 

