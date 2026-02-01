COLPI IN PROSPETTIVA

Sulle orme di Pio e Vergara: perché Inter e Milan scommettono su Massolin e Cissè

I due ragazzi saliti dalla Serie B stanno dimostrando di avere le qualità per giocare ad alto livello. Nerazzurri e rossoneri ci riprovano con altri due colpi in prospettiva

di Francesco Lommi
01 Feb 2026 - 11:13
Anche le grandi ora guardano con attenzione alle categorie inferiori. Inter e Milan hanno mandato un messaggio chiaro con gli acquisti di Massolin dal Modena e Cissè dal Catanzaro (in prestito dal Verona): dalla Serie B possono arrivare giocatori di livello. 

Una riflessione che nasce da quanto fatto vedere in questa prima metà di Serie A da tanti giovani. L'ultimo a essersi preso la scena è Antonio Vergara, reduce da due gol e un assist nell'ultima settimana. Prima del talento azzurro si è parlato, forse fin troppo, di Pio Esposito e dei suoi primi mesi all'Inter. O anche Niccolò Fortini della Fiorentina: tutti calciatori reduci da un'ottima annata in B, tanto da essere considerati tra i migliori giocatori del campionato. 

Contrariamente a quanto si poteva pensare in passato, questi calciatori, gettati in prima squadra in Serie A, non hanno sofferto il salto e ora sono veri e propri tesori per le loro squadre. Il messaggio è chiaro: la Serie B è tornata a essere un bacino strategico, non solo per le squadre medio-piccole, ma anche per i grandi club che vogliono costruire in modo sostenibile. Inter e Milan lo sanno bene: scommettere sui giovani della cadetteria oggi può significare ritrovarsi domani con giocatori pronti, affamati e decisivi. Esposito e Vergara hanno tracciato la strada, Massolin e Cissè ora provano a seguirla. Il futuro, ancora una volta, passa dalla Serie B.

inter
milan
esposito
serie b
giovani

