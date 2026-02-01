Sulle orme di Pio e Vergara: perché Inter e Milan scommettono su Massolin e Cissè

Contrariamente a quanto si poteva pensare in passato, questi calciatori, gettati in prima squadra in Serie A, non hanno sofferto il salto e ora sono veri e propri tesori per le loro squadre. Il messaggio è chiaro: la Serie B è tornata a essere un bacino strategico, non solo per le squadre medio-piccole, ma anche per i grandi club che vogliono costruire in modo sostenibile. Inter e Milan lo sanno bene: scommettere sui giovani della cadetteria oggi può significare ritrovarsi domani con giocatori pronti, affamati e decisivi. Esposito e Vergara hanno tracciato la strada, Massolin e Cissè ora provano a seguirla. Il futuro, ancora una volta, passa dalla Serie B.