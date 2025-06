Inter, Ranocchia: "Chivu è l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Inzaghi"

Chiusa l'era Inzaghi e incassato il no del Como per Cesc Fabregas, in casa Inter l'obiettivo numero uno per la panchina è Cristian Chivu. Soluzione su cui Andrea Ranocchia, ex compagno del romeno in nerazzurro dal 2011 al 2014, non ha alcun dubbio. "Cristian è l'uomo giusto per l'Inter sia sotto il profilo calcistico, sia umano. E' molto intelligente, ha la testa sulle spalle, sa far gruppo e si fa sempre volere bene - ha spiegato a Sportmediaset l'ex difensore nerazzurro -. E' molto apprezzato dai giovani e ne parlano tutti molto bene come allenatore".