Il nome di Semih Kilicsoy nelle ultime ore sta scalando le classifiche di gradimento in casa Cagliari. L'attaccante classe 2005 di nazionalità turca è di proprietà del Besiktas e nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti per cercare di trovare la quadra dell'operazione. Il ds Angelozzi ci sta lavorando da tempo e ha messo sul piatto una proposta di prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 12 più eventuali bonus.