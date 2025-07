Il Bayern non molla Diaz: c'è la nuova offerta al Liverpool

Il Bayern Monaco, ormai dalle prime battute di questo mercato, cerca rinforzi sulle fasce. Dopo aver visto sfumare l'obiettivo Wirtz, i bavaresi hanno individuado in Luis Diaz il rinforzo perfetto per l'attacco. Il colombiano del Liverpool è molto tentato da un possibile trasferimento in Germania, ma per far crollare il muro dei Reds servirà un'offerta davvero importante. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato per Sky De, il Bayern sta per presentare una nuova offerta superiore ai 67,5 milioni precedentemente rifiutati dagli inglesi.