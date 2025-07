Inter, stallo per Lookman: ma il giocatore ha ribadito all'Atalanta che vuole andarsene

Chiamiamolo stallo, chiamiamolo impasse, sta di fatto che la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman non registra significativi passi avanti. In pratica, siamo rimasti fermi a settimana scorsa: da una parte ci sono i nerazzurri di Milano che mettono sul piatto 40 milioni di euro, non uno di più, dall'altra quelli di Bergamo ce ne chiedono 50, non uno di meno. Un muro contro muro che difficilmente potrà sbloccarsi in tempi brevi, ma che sulla lunga distanza potrebbe far vacillare una delle due contendenti.