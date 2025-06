Come giocherà l'Inter di Chivu? Servono rinforzi in attacco ed esterni per saltare l'uomo

Al netto del mercato che potrebbe portare volti nuovi e al tempo stesso veder partire qualche pedina, l'Inter non ha giocatori molto adatti a un passaggio così radicale di giocare. Esterni come Dimarco e Dumfries, per esempio, sono più abituati a giocare da quinti che da terzini puri, così come servirebbero rinforzi sugli esterni con giocatori in grado di saltare l'uomo per agevolare il lavoro della punta centrale, in questo caso Lautaro Martinez. Allo stato delle cose, quindi, anche con Chivu l'Inter dovrebbe giocare con la difesa a tre, inserendo in un contesto collaudato i nuovi volti come Luis Henrique e Sucic.