Lookman, si muove Oaktree: ma Inter e Atalanta restano lontane

La palla passa quindi all'Atalanta, che dovrà valutare con attenzione quanto possa essere conveniente tenersi in casa un giocatore scontento - e cui era stata fatta la promessa di agevolarne la cessione - e che, nel 2027, andrebbe in scadenza. Una soluzione, forse, ci sarebbe, ma non è chiaro se l'Inter possa spingersi fino a lì: 45 milioni di base fissa e cinque in bonus più o meno facili da raggiungere. A oggi uno scenario che risolverebbe la questione ma che ancora non rappresenta la realtà dei fatti. L'Inter non molla la presa, sia chiaro, perché Lookman andrebbe a completare al meglio un reparto offensivo che con lui e Pio Esposito, oltre a Bonny, sarebbe decisamente rinforzato rispetto a un anno fa. Ma non è ancora il momento di mettere tutte le carte sul tavolo. Quindi un passo alla volta, sperando che la situazione si sblocchi: 42 milioni e non se ne parli più. L'Atalanta riflette, ma è improbabile che faccia sconti.