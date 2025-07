Inter, con Buchanan al Villarreal e Stankovic al Bruges cresce il tesoretto per il mercato in entrata

In attesa che il gruzzoletto si faccia più consistente, Marotta e Ausilio possono comunque cominciare a concentrare qualche sforzo in più sulle trattative in entrata. I nomi caldi, naturalmente, sono sempre quei due: Ademola Lookman e Giovanni Leoni. È indubbio che per entrambi servirà uno sforzo economico non di poco conto, anche perché l'Atalanta continua a fare muro per il nigeriano e lo stesso sta facendo il Parma per il giovane difensore. Le richieste sono quelle note: 50 milioni per il primo, 40 per il secondo. Se per il momento non sembra esserci verso di abbassarle, i soldi in entrata potrebbero certamente aiutare l'Inter ad alzare le offerte e fare il primo passo alzando le offerte.