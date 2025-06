La trattativa, la testata e il Triplete: l'interista Chivu pronto al salto di qualità

Ma la sfortuna era lì dietro l’angolo. E come spesso accade nel calcio, si nascondeva in un luogo che non sembrava affatto insidioso. Il 6 gennaio del 2010, l’Inter stava costruendo la fantastica galoppata del Triplete e a Verona contro il Chievo dopo il primo tempo stava vincendo 1-0 con il gol di Balotelli. Ma proprio all’inizio della ripresa si sfiorò il dramma: Chivu ebbe la peggio in uno scontro aereo con Pellissier e furono attimi di paura. Il romeno venne portato d’urgenza all’ospedale di Verona e ricoverato in terapia intensiva. Subì un trauma cranico in regione parietale a destra, che provocò delle fratture con l'affossamento della teca cranica verso l'interno e un sanguinamento, un ematoma di dimensioni contenute. Alle 18 di quel pomeriggio era già stato operato dall’equipe del professor Sergio Turazzi che poi diede la grande speranza di un ritorno in campo nemmeno troppo lontano: “La parete celebrale appariva indenne, la scatola cranica è stata ricostruita con l'osso del paziente e ha riacquistato un profilo normale”.