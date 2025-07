L'Inter fa mercato anche per l'U23: i 5 colpi già messi a segno per Vecchi

Ed è anche per sopperire a queste partenze, oltre che a per preparare la squadra alla categoria, che l'Inter si sta muovendo molto anche in entrata, mettendo a segno colpi specifici per l'U23. Per esempio, a prendere il ruolo di Cocchi sulla sinistra sarà Mattia Marello, classe 2008 acquistato dall'Udinese per 800mila euro più bonus che possono far lievitare la cifra finale fino a 3 milioni. Nell'operazione, a dimostrazione che i friulani credevano molto nel ragazzo che si ispira a Theo Hernandez, una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Ma i colpi in entrata per mister Vecchi non si fermano qua: i dirigenti nerazzurri hanno chiuso anche per Patryk Mackiewicz, imponente (192 centimetri) difensore centrale classe 2008 dal Polonia Varsavia, Jonas Dahlberg Strand, attaccante 2008, e Matheo André Arntzen, centrocampista 2009, entrambi dal Bodo Glimt. Poi, ad aggiungere esperienza al gruppo, Giuseppe Prestia, difensore centrale del Cesena classe 1993. In aggiunta, secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri sarebbero a un passo dal chiudere anche David Stückler, attaccante 2004 della Cremonese che l'anno scorso ha messo a referto 16 gol con la Giana Erminio in serie C.