Inter, attesa strategica per Lookman: il piano per sfondare il muro dell'Atalanta

Lo strappo definitivo si è consumato nel post partita di Atalanta-Bruges, quando Gasp definì Mola "il peggior rigorista che avesse mai visto", dopo che il 27enne fallì il penalty sull'1-3 per riaprire partita e discorso qualificazione. Parole che il pallone d'oro africano non aveva per nulla apprezzato: "Essere preso di mira in questo modo non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso", aveva scritto in un lungo messaggio sui social. Una "mancanza di rispetto" che ha segnato un punto di non ritorno nel rapporto con il mondo Atalanta dopo le forti tensioni che c'erano già state in estate in seguito alla cessione al Psg negata. In quel caso Lookman forzò la mano non presentandosi si agli allenamenti: una mossa che non pagò, visto che poi i vertici orobici, infastiditi, lo blindarono a Zingonia. Oggi, per quanto la voglia di Inter sia moltissima, Lookman non arriverà a questo tipo di muro contro muro e l'Inter non glielo chiederà anche per non rovinare l'ottimo rapporto che c'è con i nerazzurri di Bergamo. Il calciatore ribadirà la volontà di trasferirsi a Milano e lo farà facendo leva sulla promessa ottenuta dopo il Bruges, quando la prospettiva di lasciare Zingonia a fine stagione era l'unico modo per arrivare a una tregua armata per portare a termine insieme la stagione.