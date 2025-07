Inter, nuovo vertice di mercato con Chivu: il punto su Lookman e Leoni e il via vai di agenti

Ademola Lookman è il grande sogno di mercato dell'Inter. Club e attaccante hanno raggiunto l'accordo, ma rimane la distanza con l'Atalanta (offerta di 40 milioni contro una richiesta di 50). Al momento entrambe le parti rimangono rigide sulle rispettive posizioni, in casa nerazzurra sono disposti ad alzare un po' l'offerta di 2-3 milioni e contano molto sulla volontà del calciatore. In stand by anche Leoni, per il quale l'eventuale affondo verrà fatto solo dopo aver concluso l'operazione Lookman: il Parma chiede 35 milioni ed è disposto a inserire contropartite tecniche, ma i nerazzurri devono prima cedere. Asllani ha le valige in mano, vorrebbe restare in Italia ma per ora non è arrivata l'offerta giusta, ovvero 16-18 milioni di euro. Anche Taremi è sul piede di partenza (Premier e Turchia le probabili destinazioni), così come Buchanan (definito il ritorno al Villarreal per 9 milioni e una percentuale sulla rivendita), il giovane Palacios, da cui Ausilio si aspetta 5-6 milioni di euro, e Sebastiano Esposito per il quale sono sfumate le piste Fiorentina e Cagliari ma sicuramente lascerà l'Inter come confermato anche dal suo agente nelle scorse ore.