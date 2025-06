L'Inter cambia allenatore ma non pelle: resta Cecchi, garanzia tattica dei nerazzurri

Mario Cecchi è stato molto più di un match analyst e qualcosa in meno di un secondo (che da sempre, per Inzaghi, è Farris). Cecchi guida le esercitazioni sul campo, dopo aver visualizzato con lo staff le clip video dei prossimi avversari e averle mostrate alla squadra. Quando dalla teoria si passa alla pratica, il suo contributo è enorme nell’ideare delle esercitazioni specifiche per andare a colpire i punti deboli di chi ci troverà di fronte o limitarne le caratteristiche più pericolose. Durante la partita interviene spesso per avvertire l’allenatore quando, per esempio, è il caso di impostare a quattro, oppure verso quale zona cercare di più il cambio di gioco.