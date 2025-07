De Paul lascia l’Atletico Madrid: ufficiale il passaggio all’Inter Miami

Rodrigo De Paul lascia l’Atletico Madrid per 15 milioni di euro e raggiunge Leo Messi all’Inter Miami. A comunicarlo è stato il club biancorosso sul proprio sito ufficiale, salutando l’ex Udinese dopo i quattro anni passati nella capitale spagnola. “Rodrigo De Paul lascia l’Atletico Madrid e continuerà la sua carriera professionale all’Inter Miami. Il centrocampista argentino affronta così una nuova sfida nella sua carriera sportiva - si legge sul sito ufficiale dei Colchoneros - concludendo un periodo di quattro stagioni in biancorosso. In queste quattro stagioni il nazionale argentino ha collezionato 187 presenze con l’Atletico, segnando 14 gol e fornendo 26 assist. Da parte del club, auguriamo a Rodrigo De Paul la migliore fortuna per i suoi futuri impegni personali e professionali”. Atletico che ora andrà forte sul mercato per aggiustare il centrocampo che è già stato rinforzato con l’arrivo di Johnny Cardoso dal Betis Siviglia. In questo ore i Colchoneros stanno anche definendo la partenza di Samuel Lino, prossimo a vestire la maglia del Flamengo per 22 milioni di euro.