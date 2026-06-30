MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Khalaili, c'è il sorpasso: il Napoli frena, Marotta mette la freccia

Il futuro dell'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise sempre più vicino al club milanese

30 Giu 2026 - 08:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Inversione di rotta sull'asse Milano-Napoli-Bruxelles. Sembrava tutto apparecchiato per il passaggio di Anan Khalaili in azzurro, e invece il futuro del gioiello dell'Union Saint-Gilloise potrebbe tingersi improvvisamente di nerazzurro. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'Inter ha effettuato un vero e proprio scatto bruciante, superando la concorrenza dei partenopei e portandosi vicinissima alla chiusura dell'affare.

Fino a poche ore fa, il club di Aurelio De Laurentiis si sentiva forte di un accordo di massima sia con l'esterno israeliano classe 2004 (sulla base di circa 1,5 milioni di euro a stagione) sia con il club belga, nonostante la resistenza sulla valutazione da 25 milioni. Cos'è cambiato? Il mercato del Napoli al momento è bloccato dall'esigenza di sfoltire la rosa e far cassa: senza prima cedere, il ds Manna non può affondare il colpo definitivo.

Lì si è inserita l'Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fiutato lo stallo e hanno acceso i fari sul talento israeliano, individuato come il profilo perfetto per l'attacco sia per caratteristiche tecniche che per sostenibilità economica. I nerazzurri sono pronti a sfruttare il momento di incertezza dei rivali per chiudere l'operazione in tempi record e regalare un rinforzo di assoluto spessore, superando quel Napoli che Khalaili, ironia della sorte, sognava di sfidare a maglie invertite proprio a inizio settembre. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la freccia è stata messa: l'Inter è scattata in pole, il Napoli ora rincorre.

Leggi anche
 

Figlio e fratello d'arte, velocità e dribbling: chi è Kkalaili, l'esterno arabo-israeliano che piace a Inter e Napoli

inter
mercato
napoli

Ultimi video

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

01:38
Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

01:28
Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

I più visti di Inter

Eduardo Camavinga

Inter, da Madrid confermano: Camavinga è sul mercato. Le condizioni del Real

Palestra e il colpo sfumato, Ausilio: "Ho appena preso un due di picche che neanche alle superiori..."

Inter, priorità esterno: sfumato Palestra, concorrenza al Napoli per Khalaili. Il punto su Jones e Solet

Inter, ecco il regalo di compleanno per Pio: rinnovo e adeguamento dell'ingaggio

I tifosi dell'Inter sognano Nico Paz, l'assist arriva da 'casa' Zanetti: "Le scarpe sono già esposte". Ma Mbappé e Vinicius hanno idee diverse

"Italiani", vecchi pallini e giovani outsider: Inter, tutte le piste per il post Palestra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:07
Serie C, Catania sogna il ritorno del Papu Gomez
Albert Gudmundsson
10:43
Fiorentina, futuro in bilico per Gudmundsson: il club fissa il prezzo
Yann Sommer
10:34
L'Inter saluta Sommer con una lunga lettera: "Ci hai fatto sognare col Barcellona, grazie di tutto"
23:38
Venezia, ufficiale l'arrivo di Armel Bella Kotchap dal Verona
23:31
Napoli, Manna: "Khalaili? Non interessa solo al Napoli ma a tanti club"