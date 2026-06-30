Inter-Khalaili, c'è il sorpasso: il Napoli frena, Marotta mette la freccia

Lì si è inserita l'Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fiutato lo stallo e hanno acceso i fari sul talento israeliano, individuato come il profilo perfetto per l'attacco sia per caratteristiche tecniche che per sostenibilità economica. I nerazzurri sono pronti a sfruttare il momento di incertezza dei rivali per chiudere l'operazione in tempi record e regalare un rinforzo di assoluto spessore, superando quel Napoli che Khalaili, ironia della sorte, sognava di sfidare a maglie invertite proprio a inizio settembre. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la freccia è stata messa: l'Inter è scattata in pole, il Napoli ora rincorre.