Inter-Khalaili, c'è il sorpasso: il Napoli frena, Marotta mette la freccia

Inversione di rotta sull'asse Milano-Napoli-Bruxelles. Sembrava tutto apparecchiato per il passaggio di Anan Khalaili in azzurro, e invece il futuro del gioiello dell'Union Saint-Gilloise potrebbe tingersi improvvisamente di nerazzurro. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'Inter ha effettuato un vero e proprio scatto bruciante, superando la concorrenza dei partenopei e portandosi vicinissima alla chiusura dell'affare.
Fino a poche ore fa, il club di Aurelio De Laurentiis si sentiva forte di un accordo di massima sia con l'esterno israeliano classe 2004 (sulla base di circa 1,5 milioni di euro a stagione) sia con il club belga, nonostante la resistenza sulla valutazione da 25 milioni. Cos'è cambiato? Il mercato del Napoli al momento è bloccato dall'esigenza di sfoltire la rosa e far cassa: senza prima cedere, il ds Manna non può affondare il colpo definitivo.
Lì si è inserita l'Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fiutato lo stallo e hanno acceso i fari sul talento israeliano, individuato come il profilo perfetto per l'attacco sia per caratteristiche tecniche che per sostenibilità economica. I nerazzurri sono pronti a sfruttare il momento di incertezza dei rivali per chiudere l'operazione in tempi record e regalare un rinforzo di assoluto spessore, superando quel Napoli che Khalaili, ironia della sorte, sognava di sfidare a maglie invertite proprio a inizio settembre. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la freccia è stata messa: l'Inter è scattata in pole, il Napoli ora rincorre.