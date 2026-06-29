Venezia, ufficiale l'arrivo di Armel Bella Kotchap dal Verona

Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Bella Kotchap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001, era arrivato all'Hellas dal Southampton in prestito con diritto di riscatto. Opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026, che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese.

Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato, senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto.



Questo il comunicato del Venezia: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Armel Bella Kotchap. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030 con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione 2030/31".

Queste invece le prime parole del difensore: "Ho scelto di venire a Venezia perché il progetto che mi è stato presentato mi ha convinto fin dal primo momento: credo che sia il contesto ideale per continuare a crescere e sono fiducioso che ci aspetti una grande stagione. Per me la cosa più importante è mettere le mie qualità al servizio della squadra. Considero questo trasferimento un passo importante nella mia carriera e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Insieme ai miei compagni lavorerò con il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi del club e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi".



