Manovre nerazzurre

L'Inter blinda Pio Esposito: già scattato il piano rinnovo

Il centravanti andrà in scadenza nel 2030 ma club ed entourage potrebbero discutere del prolungamento prima dell'inizio della nuova stagione

28 Giu 2026 - 09:40
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La prima stagione tra i grandi di Pio Esposito ha confermato le sue potenzialità e la grande capacità di Cristian Chivu di lavorare con i giovani talenti. L'attaccante e il tecnico si conoscono fin dai tempi delle giovanili dell'Inter e non hanno la minima intenzione di spezzare un legame che può portare grandi soddisfazioni ai nerazzurri. 

Oggi il bomber di Castellammare compie 21 anni e i numeri collezionati nell'ultima annata parlano chiaro: Pio ha raccolto 10 gol e 6 assist nelle 48 presenze tra tutte le competizioni, dati che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di molti top club in giro per l'Europa. L'Inter, però, sta già pianificando un regalo di compleanno da scartare tra qualche mese. 

Esposito ha il contratto in scadenza nel 2030 ma i nerazzurri inizieranno a discutere di rinnovo molto presto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter e l'entourage del calciatore potrebbero sedersi attorno a un tavolo già prima dell'inizio della stagione, anche se molto dipenderà dalle altre urgenze che Marotta e Ausilio dovranno gestire sul mercato. 

Il prolungamento di Pio è sì importante, ma comunque non urgente: il contratto scade tra 4 anni e da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme è chiara. Attualmente, il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro all'anno e l'Inter è pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni messe in campo. 

Se ci dovessero essere altre questioni da risolvere e la trattativa non venisse chiusa prima dell'inizio del nuovo campionato, i nerazzurri ed Esposito ne riparleranno nel corso della stagione, entrambi consci di volere un matrimonio sempre più duraturo. 

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