L'Inter blinda Pio Esposito: già scattato il piano rinnovo

La prima stagione tra i grandi di Pio Esposito ha confermato le sue potenzialità e la grande capacità di Cristian Chivu di lavorare con i giovani talenti. L'attaccante e il tecnico si conoscono fin dai tempi delle giovanili dell'Inter e non hanno la minima intenzione di spezzare un legame che può portare grandi soddisfazioni ai nerazzurri.