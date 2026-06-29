Napoli, Manna: "Khalaili? Non interessa solo al Napoli ma a tanti club"

29 Giu 2026 - 23:31
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"Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri. Non interessa solo al Napoli ma a tanti club". Così il ds del Napoli Giovanni Manna sull'israeliano dell'Union Saint-Gillois. "Il Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Hasa che rientra dalla Carrarese, oltre ai giovani che sono in prestito - ha detto a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato estivo - Pensiamo di avere una rosa completa. Rabiot? Se esce uno, allora potrà entrare qualcuno. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Gila è un giocatore forte, non lo dico io, lo dicono tutti. Può essere accostato a tutti i grandi club italiani". Su Allegri: "Il 1° luglio il Napoli avrà il nuovo allenatore". Su Lukaku e Lucca: "Romelu è un calciatore che ha avuto un anno molto particolare, fisicamente e anche umanamente. Sta giocando un Mondiale, l'altro ieri ha segnato, sta giocando, siamo contenti, valuteremo insieme quando rientra. E Lorenzo è un calciatore da cui io mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vediamo quello che succede, ha delle richieste, sta a lui che deve mettersi in discussione. Vedremo".

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