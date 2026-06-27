MOSSE NERAZZURRE

L'Inter si concentra sul dopo Palestra: Khalaili nome nuovo. Il punto su Jones e Solet

L'israeliano dell'Union Saint-Gilloise è da tempo nel mirino del Napoli

27 Giu 2026 - 08:49
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Spunta un nome nuovo per la fascia destra dell'Inter dopo il mancato colpo Palestra, volato a Londra dal Chelsea, che si è assicurato l'esterno dell'Atalanta con un blitz a sorpresa e tanti milioni per il club bergamasco e il giocatore. Si tratta dell'israeliano Anan Khalaili, classe 2004, in forza all'Union Saint-Gilloise, che i nerazzurri hanno incrociato nella fase a gironi dell'ultima Champions League. Sul giocatore c'è da tempo il Napoli, che lo ha individuato come il vice Di Lorenzo. Il club azzurro avrebbe anche già raggiunto un'intesa con il papà-procuratore per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione ma manca l'accordo con il club belga: 15 milioni più bonus l'offerta del Napoli, 25 milioni la richiesta dell'Union Saint-Gilloise per il giocatore che nella stagione appena conclusa ha collezionato 6 gol e altrettanti assist in 52 presenze.

Cresciuto nei settori giovanili di Beitar Haifa e Maccabi Haifa, squadre della sua città, Khalaili ha debuttato con quest'ultima in Coppa d'Israele nel 2022. La prima rete è arrivata invece in Champions League l'11 luglio 2023, nel turno preliminare contro l'Hamrun Spartans. Nel 2024 l'approdo all'Union Saint-Gilloise. Con la Nazionale israeliana è arrivato secondo all'Europeo U19 nel 2022 e terzo al Mondiale Under 20 nel 2023.

Capitolo Curtis Jones: l'inglese resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo ma la situazione è in stand-by. Il Liverpool, che rischia di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno, non abbassa per ora le pretese: è arrivato a chiedere 40 milioni di euro, con l'offerta dell'Inter ferma a 25. Per Solet, nome in pole per la difesa, resta la distanza con l'Udinese tra i 23 milioni messi sul piatto e la richiesta tra i 25 e i 30. E ora incombe anche la minaccia Atletico Madrid. Con il giocatore l'Inter ha già un abbozzo di accordo.

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