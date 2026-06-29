Milan, Stones è un'idea per la difesa. Suggestione Liberali

John Stones entra nel mirino delle squadre italiane. Dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester: il suo contratto scade il 30 giugno. Una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero i rossoneri in pressing sul difensore. Senza dubbio il Diavolo sta sondando il mercato dei centrali: l'idea è quella di rinforzare il reparto con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica.