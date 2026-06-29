Milan, Stones è un'idea per la difesa. Suggestione Liberali

29 Giu 2026 - 21:58
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John Stones entra nel mirino delle squadre italiane. Dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester: il suo contratto scade il 30 giugno. Una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero i rossoneri in pressing sul difensore. Senza dubbio il Diavolo sta sondando il mercato dei centrali: l'idea è quella di rinforzare il reparto con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. 

Le riflessioni dei rossoneri però non si limitano alla difesa. Il Milan dopo aver chiuso l'acquisto record di Gonçalo Ramos, cercano altri giocatori che orbitino alle spalle del centravanti. In questo senso va registrata una suiggestione: il possibile ritorno di Mattia Liberali. Cresciuto nelle giovanili rossonere, un anno fa il fantasista classe 2007 lasciava Milano per trasferirsi al Catanzaro. Ora, dopo una grande stagione, potrebbe fare il percorso inverso. Amorim, che da sempre lavora benissimo con i giovani, pensa che possa essere il giocatore perfetto da posizionare alle spalle della punta. Il prezzo è di saldo: 6 milioni di euro fissati da una clausola rescissoria nel suo contratto. 

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