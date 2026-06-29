Manovre nerazzurre

Inter-Camavinga, c'è l'apertura del Real Madrid: ma il prezzo spaventa tutti

Eduardo Camavinga torna nei rumors di mercato dell'Inter. Il Real Madrid apre alla cessione, ma i 60 milioni richiesti frenano un po' tutti

29 Giu 2026 - 08:35
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Per l'Inter se non è una conferma, anche se indiretta, poco ci manca: nell'incontro tra Giuseppe Marotta e Florentino Perez dello scorso 15 giugno si è parlato (anche) di Eduardo Camavinga. Nelle ultime ore, infatti, dalla Spagna ribadiscono come il centrocampista francese non sia prioritario per José Mourinho ed è tra i profili messi sul mercato dal Real Madrid, già molto attivo con gli acquisti, tra i quali spicca Bernardo Silva che ha ulteriormente "intasato" il centrocampo dei Blancos.

Inter, la situazione Jones

 Anche i nerazzurri stanno lavorando a un ingresso in mediana, dove il profilo preferito resta quello di Curtis Jones sul quale però non si registrano novità: nonostante un contratto in scadenza la prossima stagione e il gradimento del giocatore all'ipotesi italiana, il Liverpool non scende dai 35-40 milioni di euro come richiesta a fronte di un'offerta di 25 milioni.

Può arrivare Camavinga?

 Camavinga ovviamente piacerebbe a Cristian Chivu ma alle condizioni poste dal Real Madrid diventa complicatissimo immaginarlo assieme ai vari Barella, Calhanoglu e Zielinski. I Blancos ragionano solo su una cessione a titolo definitivo (e non pensano neppure a un ipotetico prestito oneroso con obbligo di riscatto) con un prezzo sui 60 milioni, troppi per il modo di ragionare di Oaktree come si è visto anche per Palestra a maggior ragione per un giocatore che sicuramente piace ma non è il primo della lista di Marotta e Ausilio.

Per Camavinga molto più facile l'opzione Premier League a meno che, dopo il Mondiale, non riesca a convincere Mourinho e quindi resti ancora al Real.

I giornali sportivi: lunedì 29 giugno 2026

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