Inter-Camavinga, c'è l'apertura del Real Madrid: ma il prezzo spaventa tutti

Per l'Inter se non è una conferma, anche se indiretta, poco ci manca: nell'incontro tra Giuseppe Marotta e Florentino Perez dello scorso 15 giugno si è parlato (anche) di Eduardo Camavinga. Nelle ultime ore, infatti, dalla Spagna ribadiscono come il centrocampista francese non sia prioritario per José Mourinho ed è tra i profili messi sul mercato dal Real Madrid, già molto attivo con gli acquisti, tra i quali spicca Bernardo Silva che ha ulteriormente "intasato" il centrocampo dei Blancos.