Lewandowski sbarca in America: ufficiale l'approdo ai Chicago Fire

L'attaccante polacco ha firmato un contratto biennale

29 Giu 2026 - 23:00
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Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco, che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City, la Lewa mania è già esplosa con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata.

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Questa la nota ufficiale della franchigia statunitense: "l Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'acquisizione dell'icona del calcio mondiale e miglior marcatore di tutti i tempi della Polonia, Robert Lewandowski, come Designated Player (calciatore fuori dal tetto salariale del club, ndr).
Il prolifico attaccante sbarca nella Major League Soccer (MLS) con una delle carriere più titolate nella storia di questo sport, avendo messo a segno più di 700 gol tra nazionale e top club europei, da ultimo il Barcellona. Proprio con il club catalano, il mese scorso, ha contribuito alla conquista del titolo de La Liga, dopo aver dominato per otto anni le classifiche marcatori nei campionati tedesco e spagnolo. Il suo arrivo sottolinea inoltre l'impegno dei Fire nel mettere in campo una squadra di altissima qualità, portando talenti di livello mondiale per puntare alla vittoria dei campionati ed elevare il profilo globale del Club. Lewandowski occuperà uno slot come Designated Player e un posto nel roster internazionale, in attesa di ricevere il visto P-1 e il Certificato di Trasferimento Internazionale. Il suo contratto sarà valido fino al termine della stagione MLS 2027-28".

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