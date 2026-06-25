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I tifosi dell'Inter sognano Nico Paz, l'assist arriva da 'casa' Zanetti: "Le scarpe sono già esposte". Ma Mbappé e Vinicius hanno idee diverse

L'argentino lascerà il Real ed è iniziata la caccia: i nerazzurri pronti a giocarsi ogni carta

25 Giu 2026 - 23:47
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Le ultime notizie arrivate da Madrid sul fronte Nico Paz hanno mandato su di giri i tifosi dell'Inter. Ancora provati per la scelta di Palestra di firmare col Chelsea, i sostenitori nerazzurro sperano adesso di arrivare al talento argentino che ha chiesto al Real Madrid di essere ceduto dopo la decisione di riportarlo alla base. Il 21enne vuole giocare e, sfumata la possibilità di tornare al Como (difficilmente i lariani lo acquisteranno per 60 milioni di euro), è alla ricerca di un progetto che lo metta al centro. L'Inter è interessata tanto da aver effettuato un primo sondaggio per capire le condizioni dell'affare al pari di alcuni club inglesi.

A giocare in favore dei nerazzurri però è l'amicizia che lega il papà di Paz, ossia Pablo e Javier Zanetti, vicepresidente dei Campioni d'Italia. I due sono stati compagni e più volte sono stati avvistati al Botinero, il ristorante milanese dell'ex capitano in zona Moscova. Proprio un commento pubblicato sui social dal profilo ufficiale del locale ha scatenato i sogni dei tifosi dell'Inter: "Noi le scarpe le abbiamo già esposte per ogni evenienza". Un commento sibillino, per alcuni segno che qualcosa bolle davvero in pentola.

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Per l'Inter si tratterebbe indubbiamente di un colpo da novanta, anche se Vinicius Jr e Mbappé, le due stelle del Real Madrid, hanno idee diverse. Poco sopra il commento del Botinero infatti, si trovano le risposte dei due che accolgono Nico Paz in Blancos. "Welcome" ossia 'Benvenuto' scrive addirittura il brasiliano che si sta esaltando ai Mondiali con Carlo Ancelotti. Due uscite social, quelle dei due fuoriclasse, che non sono passate inosservate ai più attenti. La sensazione è che siamo solo all'inizio di una lunga storia che infiammerà il mercato.

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