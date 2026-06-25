I tifosi dell'Inter sognano Nico Paz, l'assist arriva da 'casa' Zanetti: "Le scarpe sono già esposte". Ma Mbappé e Vinicius hanno idee diverse

A giocare in favore dei nerazzurri però è l'amicizia che lega il papà di Paz, ossia Pablo e Javier Zanetti, vicepresidente dei Campioni d'Italia. I due sono stati compagni e più volte sono stati avvistati al Botinero, il ristorante milanese dell'ex capitano in zona Moscova. Proprio un commento pubblicato sui social dal profilo ufficiale del locale ha scatenato i sogni dei tifosi dell'Inter: "Noi le scarpe le abbiamo già esposte per ogni evenienza". Un commento sibillino, per alcuni segno che qualcosa bolle davvero in pentola.