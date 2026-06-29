Mercato, Inter e Napoli su Khalaili: prezzo e profilo del colpo dall'Union St. Gilloise

Pur non essendo un goleador di professione, Khalaili in Champions (l'USG è stata eliminata dopo la fase a girone) ha segnato 3 gol, di cui due praticamente inutili contro l'Olympique Marsiglia (sconfitta interna per 2-3) e uno decisivo ma ininfluente per una qualificazione ormai compromessa: 1-0 contro l'Atalanta. In generale, l'Italia finora non gli ha portato molta fortuna. Con la maglia della Nazionale (16 le sue presenze in tutto) l'ha affrontata già quattro volte e ne sono scaturite altrettante sconfitte. Nell'ultimo campionato belga ha messo insieme 28 presenze nella regular season (2 gol e 1 assist) e 10 nei playoff (1 gol e 4 assist). L'Union St. Gilloise è partita da una valutazione di 25 milioni per il suo giocatore, l’impressione è che per 20 possa partire. Ingaggio sostenibile: accetterebbe 1,5 milioni a stagione per quattro anni. Una valutazione congrua per un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno.