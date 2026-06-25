Inter, chi arriva al posto di Palestra? L'analisi dei dati

Chelsea, quanti talenti bruciati: dai 70 milioni per Mudryk ai 56 per Bynoe-Gittens
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €
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Sfumato l'arrivo del classe 2005, i nerazzurri devono rimettersi alla ricerca di un esterno destro che possa raccogliere l'eredità di Denzel Dumfriesdi Francesco Lommi
L’Inter deve ripartire in fretta dopo la delusione per il mancato acquisto di Marco Palestra. L'esterno italiano era l'obiettivo numero uno per mettere una pezza sulla corsia di destra dopo l'addio di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid. Il 21enne di Buccinasco ha però alla fine ceduto alla corte del Chelsea lasciando i nerazzurri col cerino in mano. Ausilio e Martotta dovranno dunque tornare a sondare il mercato per trovare un nuovo tutto-fascia da regalare a Cristian Chivu.
La ricerca di un nuovo esterno parte proprio dalla Serie A. Il profilo che, a livello statistico, più somiglia a Palestra è Dodo della Fiorentina. Il brasiliano è più esperto dell'azzurro (classe '98) e somiglia al promesso sposo dei Blues per dribbling riusciti (1,32 a partita contro 2,04) e tocchi in area avversaria (2,41 contro 2,33). Parametri simili anche per quanto riguarda i cross riusciti e le grandi occasioni confezionate per i compagni. Insomma Dodo sembra una buona alternativa, anche se pecca a livello fisico rispetto al classe 2005. Più distante invece Andrea Cambiaso, altro nome chiacchierato in orbita Inter (magari in uno scambio con Frattesi).
© italyphotopress | Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €
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Ma sono tante le piste al vaglio dei vertici di Viale della Liberazione. Due, per esempio, sono vecchi pallini: Moussa Diaby del Al Ittihad e Dan Ndoye del Nottingham Forest. Entrambi nascono più come esterni offensivi che puri "quinti" e rappresenterebbero quindi una scelta molto offensiva. Il francese era uno dei nomi in cima alla lista nel mercato di gennaio per tamponare l'assenza del lungodegente Dumfries. L'ex Aston Villa però, paradossalmente, paga anche nelle metriche offensive. Diverso il discorso per l'ex Bologna che fa meglio dell'italiano in dribbling riusciti (3,31) e tocchi in area avversaria ma il campione di riferimento è molto ristretto (soltanto 1176 minuti giocati al primo anno di Premier).
Il nuovo esterno dell'Inter però potrebbe anche essere un outsider. Magari un giovane dai costi contenuti (per dirottare la fiches pesante del mercato su altri obiettivi, vedi Nico Paz) che possa giocarsi il posto con Luis Henrique e Andy Diouf, al momento i titolari dell'out di destra. Per esempio si parla molto bene di Anan Khalaili. Israeliano, classe 2004 pilastro dell'Union-Saint Gilloise, sia fisicamente che in tante metriche si avvicina a Palestra: xAssist (0,22 a partita), cross riusciti (0,90), grandi occasioni create (0,41), dribbling riusciti (1,42) e la % di duelli vinti (54%) sono molto simili (se non in alcuni casi superiori) ai dati del talento azzurro. Certo, queste statistiche (e i 3 gol e 5 assist messi insieme in oltre 3mila minuti in campo) vanno tarate al campionato belga in cui sono state registrate.
Il nome a sorpresa però che, secondo l'algoritmo di DataMb Football, si avvicina di più al profilo dell'ex Cagliari sarebbe Sami Ouaissa. Classe 2004, olandese del Nec Nijmegen, nell'ultima Eredivisie è stato protagonista con 6 gol e 6 assist in oltre 2600 minuti giocati. Fisicamente si avvicina di più a Dodo (1,70 di altezza) ma a livello tecnico e di velocità somiglia molto a Palestra e potrebbe essere una scommessa low cost molto interessante per i nerazzurri. Di sicuro c'è che il tempo stringe e l’Inter non vuole arrivare al ritiro "scoperta" a destra.
© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)