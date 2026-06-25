Inter, chi arriva al posto di Palestra? L'analisi dei dati

Il nuovo esterno dell'Inter però potrebbe anche essere un outsider. Magari un giovane dai costi contenuti (per dirottare la fiches pesante del mercato su altri obiettivi, vedi Nico Paz) che possa giocarsi il posto con Luis Henrique e Andy Diouf, al momento i titolari dell'out di destra. Per esempio si parla molto bene di Anan Khalaili. Israeliano, classe 2004 pilastro dell'Union-Saint Gilloise, sia fisicamente che in tante metriche si avvicina a Palestra: xAssist (0,22 a partita), cross riusciti (0,90), grandi occasioni create (0,41), dribbling riusciti (1,42) e la % di duelli vinti (54%) sono molto simili (se non in alcuni casi superiori) ai dati del talento azzurro. Certo, queste statistiche (e i 3 gol e 5 assist messi insieme in oltre 3mila minuti in campo) vanno tarate al campionato belga in cui sono state registrate.

Il nome a sorpresa però che, secondo l'algoritmo di DataMb Football, si avvicina di più al profilo dell'ex Cagliari sarebbe Sami Ouaissa. Classe 2004, olandese del Nec Nijmegen, nell'ultima Eredivisie è stato protagonista con 6 gol e 6 assist in oltre 2600 minuti giocati. Fisicamente si avvicina di più a Dodo (1,70 di altezza) ma a livello tecnico e di velocità somiglia molto a Palestra e potrebbe essere una scommessa low cost molto interessante per i nerazzurri. Di sicuro c'è che il tempo stringe e l’Inter non vuole arrivare al ritiro "scoperta" a destra.