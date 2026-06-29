Juventus, spunta Ekhator per l'attacco: distanza col Genoa sulla valutazione

I rossoblu lo valutano 15 milioni e puntano a chiudere entro le prossime 24 ore

29 Giu 2026 - 22:51
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Si infiamma l'A26 tra Torino e Genova, ma non c'entrano le alte temperature. La Juventus sta trattando con il Genoa per Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 che nell'ultima stagione ha collezionato 30 presenze impreziosite da tre reti. I rossoblu lo valutano più di 15 milioni e spingono per chiudere nelle prossime 24 ore dal momento che hanno bisogno di fare una cessione con una plusvalenza importante. Per il Grifone il ricavo sarà in ogni caso totale, dal momento che Ekhator si è formato proprio nel settore giovanile della formazione ligure.
Se il talento azzurro prendesse la via di Torino, l'indiziato numero uno a compiere il percorso inverso è l'esterno sinistro della Next Gen bianconera David Puczka. Austriaco classe 2005, ha chiuso l'ultima stagione in serie C con 10 gol e 4 assist in 32 presenze. Non sarebbe il nome in cima alla lista delle preferenze dei liguri che avevano chiesto Juan Cabal, ma il colombiano non avrebbe aperto a un trasferimento.
Dopo i contatti diretti in serata a Rimini tra le due dirigenze, la pista si è un po' raffreddata: c'è distanza sulla valutazione del giovane attaccante. Al momento la situazione rimane in stand-by: non è però da escludere che nei prossimi giorni possano i contatti si possano riaccendere.  Giovanni ùcarnevali, neo dirigente bianconero, ha parlato così della possibilità di vedere Ekhator a Torino: "Il Genoa è una società con cui abbiamo rapporti, come altre, stiamo facendo un po' di discorsi generali. La Juve ha tanti giovani che possono essere interessanti per loro, il Genoa ha giocatori importanti. Sono delle valutazioni, non c'è serata migliore di una come questa del calciomercato che inizia… e noi stiamo dando inizio. Ma avremo tante giornate assieme per poter lavorare, capire. Tutto questo deve essere fatto con tranquillità e idee ben chiare, senza nessuna fretta".

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