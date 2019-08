Effetto Dzeko, per Icardi in corsa 'solo' Napoli e Juventus 

Il coup de théâtre ha sparigliato in una serata di Agosto le carte del mercato: il rinnovo a sorpresa di Edin Dzeko con la Roma complica doppiamente i piani dell'Inter. I nerazzurri speravano di arrivare al bosniaco inserendo nell'affare Mauro Icardi (scambio con consistente conguaglio in favore del Biscione) e invece, a meno di nuove e improbabili sorprese, dovranno guardare altrove per il secondo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. Dal canto suo il centravanti argentino ora ha davanti a sé 'solamente' due opzioni: Napoli e Juventus. Paratici: "Dybala un grande, Icardi per ora non serve"

Gli azzurri mettono sul piatto 60 milioni di euro e secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport negli scorsi giorni diversi giocatori del club campano hanno contattato Maurito per cercare di convincerlo ad accettare la corte di De Laurentiis: un pressing per fargli capire che al San Paolo si rilancerebbe alla grande diventando l'idolo dei tifosi. Ma il 26enne di Rosario non ha ancora deciso perché il richiamo della Juve è troppo forte. Madama, come è noto, ha però bisogno di tempo. Il tempo necessario per 'piazzare' Paulo Dybala, anche perché Higuain dovrebbe rimanere alla Continassa alla corte di Sarri (altro effetto del rinnovo di Dzeko). L'ipotesi Psg è ancora viva: i transalpini tuttavia non affondano il colpo finché Neymar non si muove (e dopo il passaggio di Coutinho al Bayern il ritorno di O Ney al Barça appare più complicato).

L'Inter non intende aspettare a lungo e in ogni caso lascerebbe partire l'ex capitano in direzione Torino solo a una condizione, lo scambio proprio con Dybala che potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato se non decollasse l'affare Icardi-Napoli. Nonostante i rapporti gelidi tra i due club, l'operazione (comunque difficile allo stato attuale delle cose) consentirebbe alle società di effettuare plusvalenze molto importanti e risolvere questioni spinose (al netto della volontà della Joya di continuare a vestire la casacca bianconera)

In viale della Liberazione intanto la dirigenza è già al lavoro per dare a Conte un altro rinforzo nel reparto offensivo. Ieri abbiamo scritto dell'idea Jovic: il tedesco del Real, già bocciato da Zidane, è uno dei nomi sul taccuino della società di Suning. L'elenco comprenderebbe Ante Rebic (piano B emerso a inizio mese, costo 40 milioni), lo svincolato Fernando Llorente (allenato con successo da Conte ai tempi della Juve) oltre ad Alexis Sanchez, sebbene Solskjaer abbia riferito che il cileno vuole rimanere allo United e Timo Werner (contratto in scadenza con il Lipsia nel 2020). Attenzione poi alla pista Milik: l'arrivo di Icardi spingerebbe il polacco lontano da Castel Volturno e magari dalle parti di Appiano Gentile...