Calhanoglu, incontro lampo Inter-Gala: non ci sono le condizioni per trattare, il turco non si muove

Un incontro breve quello andato in scena oggi a Milano tra l'Inter e il Galatasaray ma è bastato per porre fine alla telenovela Calhanoglu-Gala: il centrocampista turco resta in nerazzurro. Non ci sono le condizioni per trattare: l'Inter ha ribadito al Gala che per far partire il giocatore vuole non meno di 30 milioni e non è disposta a fare sconti. Da parte sua il Galarasaray, che non finora non aveva presentato un'offerta ufficiale all'Inter e che contava sul gradimento del giocatore, di fronte al muro della dirigenza nerazzurra si è tirato indietro. L'agente di Calha, Gordon Stipic, avrebbe portato qualche giorno fa una manifestazione di interesse dei turchi per prenderlo a 17 milioni di euro ma dalla Turchia rimbalza la voce che la cifra messa sul piatto sarebbe stata addirittura di 10 milioni. Come anticipato già ieri da Orazio Accomando, in caso di buona riuscita dell'operazione Osimhen - con il vicepresidente dei turchi, Abdullah Kavukçu, che è venuto in Italia con l'obiettivo di alzare l'offerta per il Napoli e di chiudere i discorsi - il Gala avrebbe rinunciato a Calhanoglu. E così è stato.