Coutinho dice sì al Bayern e avvicina Dybala al Psg 

Philippe Coutinho è stato accontentato ed è pronto a lasciare il Barcellona per giocare, in prestito, al Bayern Monaco. Il brasiliano, chiuso al Camp Nou anche dall'arrivo di Griezmann, non ha mai nascosto l'intenzione di lasciare la Spagna e dopo qualche approccio con squadre inglesi e Psg, si è fatto convincere dalla proposta del Bayern. Un tassello che si muove che potrebbe far partire un effetto domino impressionante in Europa tanto grande da toccare anche Madrid, Parigi, Barcellona e Torino con diversi giocatori in ballo, su tutti Dybala e Neymar. Icardi, Dzeko e Dybala: destini intrecciati

L'affare Coutinho al Bayern è fatto e lo hanno confermato entrambe le parti in causa pur non ancora ufficialmente. Il Barcellona dunque libera un posto in attacco, ma al tempo stesso complica un eventuale ritorno in Catalogna di Neymar che resta sempre nel mirino del Real Madrid, ma che non è stato inserito nella trattativa come contropartita tecnica. Con O Ney ancora bloccato al Psg, anche la pista Dybala resta complicata ma non impossibile. Tutto è ancora possibile, ma il passaggio dell'ex Inter a una squadra esterna alla storia è stato un qualcosa di inaspettato.

Va detto che il Barcellona potrebbe tranquillamente fare a meno di rimpiazzare Coutinho vista l'abbondanza offensiva di cui gode Valverde, ma Neymar spinge per il ritorno mentre tratta col Real Madrid e il Psg ormai si è rassegnato a cedere l'attaccante al miglior offerente, ma non prima di aver trovato un rimpiazzo all'altezza. Poteva essere Coutinho, ma così non sarà; resta molto calda la pista Dybala, ma prima bisognerebbe convincere l'argentino a rassegnarsi a lasciare controvoglia la Juventus. Il modo c'è, ma l'offerta va decisamente alzata dopo aver perso un altro possibile obiettivo.