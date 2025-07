Anche Bisseck ha una clausola: servono 120 milioni di euro per strapparlo all'Inter

Il mercato dell'Inter ruota attorno a Denzel Dumfries. La clausola da 25 milioni di euro sarà valida fino al 31 luglio, non al 15, come circolato in prima battuta. La clausola, valida esclusivamente per l'estero, dovrà essere pagata in un unico esercizio. Questo rende difficile la partenza dell'olandese, anche se c'è ancora margine di tempo per le squadre interessate. Dalla corsa a Dumfries possiamo escludere il Barcellona. I catalani difficilmente potranno esercitare la clausola in un'unica soluzione e altrettanto difficilmente potranno garantire all'esterno un ingaggio superiore rispetto agli attuali 4 milioni all'anno percepiti in nerazzurro. Discorso diverso per il Manchester City, le cui valutazioni, più che di natura economica, sono di natura tecnico-tattica. A oggi ci sono ampie possibilità di vedere Dumfries ancora in nerazzurro, a meno che Jorge Mendes, nuovo agente del numero 2, non trovi un accordo con un club arabo.