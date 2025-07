Inter, cambia la strategia per Leoni: i nerazzurri pronti a fare all in per il centrale

Infatti, dopo l'incontro di ieri con il Galatasaray che non ha portato ad alcun risultato sul fronte Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di investire subito i soldi per non farsi scappare il difensore del Parma, già seguito da Ausilio un anno e mezzo fa. All'epoca, il ds nerazzurro non era riuscito a chiudere la trattativa con la Sampdoria, ma adesso le possibilità che l'affare vada in porto sono più alte. Il Parma chiede 30 milioni di euro, con l'Inter che proverà ad abbassare le richieste ma comunque pronta a soddisfare le esigenze dei ducali in caso di testa a testa con il Milan, che resta sempre alla finestra.