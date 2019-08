Juventus, Dybala e il like che sa di conferma

Il domino che sta prendendo forma sull'asse Parigi-Barcellona sembra destinare alla conferma in bianconero di Paulo Dybala, uno scenario che piace allo stesso giocatore come da preferenza espressa alla Juventus negli ultimi giorni e confermata pure sui social. La Joya ha infatti messo like ad un tweet di un tifoso juventino che, ricordando i 78 gol in 172 partite da seconda punta, chiede alla società di non vendere Dybala visto che Cristiano Ronaldo ha quasi 35 anni.