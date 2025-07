Calhanoglu, doppio messaggio dell'Inter al Gala: prezzo e deadline. E se alla fine restasse?

L'Inter non fa sconti per Hakan Calhanoglu. Il messaggio del club nerazzurro al Galatasaray, che punta forte sul giocatore, è chiaro: 30 milioni di euro, non uno di meno, la cifra pretesa per far partire il centrocampista turco. Al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale all'Inter ma l'agente di Calha, Gordon Stipic, ha presentato qualche giorno fa una manifestazione di interesse del Gala per prenderlo a 17 milioni di euro. Troppo pochi rispetto alla richiesta. Non solo: in viale della Liberazione hanno fissato anche una deadline per un eventuale addio del turco: se nessun club busserà alla porta dell'Inter con 30 milioni entro il 26 luglio, giorno fissato per il raduno ad Appiano Gentile, Calhanoglu non si muoverà più da Milano.