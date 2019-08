Inter, per l'attaccante da affiancare a Lukaku la soluzione potrebbe essere Jovic

E se la soluzione del tormentone tra Roma e Inter fosse Luka Jovic? Spieghiamoci: i nerazzurri, si sa, vogliono Dzeko e Dzeko vuole i nerazzurri ma se Icardi non accetta la destinazione giallorossa (scambio più conguaglio di 35/40 mln a favore dell'Inter) la trattativa a questo punto del mercato non può andare a buon fine. E allora perché l'ex attaccante dell'Eintracht acquistato solo due mesi fa dal Real Madrid ma fuori dai piani di Zidane potrebbe essere la via d'uscita da questo "tunnel"? Perché prima del passaggio ai blancos, proprio Jovic era uno degli attaccanti in evidenza sul taccuino di Beppe Marotta (nel confronto europeo della scorsa primavera il giocatore aveva impressionato favorevolmente i dirigenti nerazzurri) e ora, in questa situazione decisamente ingarbugliata, un pensiero su di lui è stato nuovamente fatto. Ma con quale formula intavolare eventualmente la trattativa con il Real? Quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per ora, sia chiaro, è solo un'idea, anche perché la possibilità che a Madrid accettino questa formula è tutta da verificare, ma è una ipotesi che può decisamente prendere sempre più consistenza nei prossimi giorni.

Il tutto, si diceva, al netto di un rifiuto di Icardi di trasferirsi a Roma. In caso contrario, come si diceva, Dzeko potrebbe allora finalmente vestire la maglia dell'Inter (il piano A dei nerazzurri, per intenderci). Un gioco ad incastro da cui abbiamo sinora tenuto fuori Dybala, il cui destino alla Juve pare segnato nonostante le ovazioni dei tifosi bianconeri a Villar Perosa. Ragioni finanziare (plusvalenze milionarie) dovrebbero condurre alla soluzione più conveniente, vale a dire lo scambio di argentini tra Juve e Inter, con Icardi alla corte di Sarri e Dybala al servizio di Conte (cristallizzando di conseguenza anche la posizione di Dzeko), ma le "difficili" realzioni tra Paratici e Marotta (più che quelle tra Juve e Inter) prevalgono al momento sulle convenienze economiche. Solo una necessità last minute potrebbe far cambiare la situazione e concretizzare quello che per ora, pur logico dal punto di vista economico, è un affare sportivamente molto complicato.