Jovic bocciato da Zidane: il Real pensa di cederlo dopo soli 2 mesi

CLAMOROSO

Dopo soli due mesi dall'acquisto per 60 milioni di euro (più bonus), il Real Madrid sarebbe già intenzionato a scaricare Luka Jovic. Secondo Don Balon e i media serbi, l'ex attaccante dell'Eintracht non avrebbe convinto Zidane e ora i merengues starebbero cercando un sistemazione in prestito per il calciatore in modo da dargli una certa continuità di impiego.

E' stato il primo grande colpo della rivoluzione estiva del Real Madrid, la grande scommessa di Florentino Perez, ma dopo soli due mesi Jovic rischia seriamente di diventare il primo grande flop della stagione madridista. Almeno stando alla voci - che il Real smentisce - che circolano in queste ultime ore e che vorrebbero uno Zidane davvero deluso dall'impatto sulla squadra del giovane serbo. Troppo acerbo, secondo il tecnico francese, e quindi nemmeno in grado di fare da vice-Benzema, anche se le premesse erano tutt'altre. Le qualità ci sono, ma avrebbe ancora bisogno di maturare e un ritorno in prestito all'Eintracht potrebbe essere una soluzione che trova il gradimento anche del ragazzo. Nel caso a Madrid dovrebbero mettersi alla ricerca di un altro attaccante, visto che Zidane non vede nemmeno Mariano Diaz: secondo Don Balon, il profilo più apprezzato è quello di Christian Stuani, appena retrocesso con il Girona. Con soli 7 milioni, il bomber uruguaiano può lasciare la Catalogna.

Vedi anche Mercato Pogba riaccende il mercato: "Tutto può ancora succedere"