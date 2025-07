Inter, novità sulla clausola di 25 mln per Dumfries: resta in vigore fino a fine luglio

Per una clausola rescissoria "scaduta" ce ne è un'altra che resta in vigore ancora per tutto il mese di luglio. Alla mezzanotte di ieri è infatti venuta meno la possibilità per i club non italiani di trattare direttamente con Marcus Thuram e strapparlo eventualmente all'Inter versando nelle casse nerazzurre 85 milioni di euro, resta invece in vigore quella inserita lo scorso autunno, al momento di un rinnovo contrattuale complicato arrivato a pochi mesi dalla conclusione del precedente accordo, relativa a Dumfries.