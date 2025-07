Summit Chivu-dirigenza, le richieste del tecnico e il piano spesa del club: così nasce la nuova Inter

Il tecnico nerazzurro ha premuto sull'acceleratore per quanto riguarda la difesa: il reparto va rivisto e rinforzato. Da Darmian ad Acerbi passando per De Vrij, la carta d'identità parla chiaro: per svecchiare la retroguardia l'obiettivo resta Leoni del Parma, valutato 30 milioni. L'idea di finanziarne l'acquisto con l'eventuale cessione di Bisseck non piace però tanto a Chivu, se non altro perché al di là della plusvalenza fatta dal clu, lo priverebbe di un difensore giovane e pur sempre di ottime prospettive. Insomma, più che sostituire il tecnico interista vorrebbe aggiungere.