MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Nico Paz: il sogno di mercato è un rebus da 60 milioni. Dipende da Oaktree

Nico Paz è un sogno dell'Inter da tempo. Il Real Madrid lo vende per 60 milioni ma servono cessioni e il via libera di Oaktree

21 Giu 2026 - 10:01
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Nico Paz da tempo è nella lista dei giocatori graditi dall'Inter, uno scenario che, a fine maggio, aveva fatto infuriare Cesc Fabregas che prima aveva detto "o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo" aggiungendo poi parole di fuoco contro Javier Zanetti. Non che l'allenatore catalano stia sorridendo neppure in questi giorni, dopo che le notizie dalla Spagna hanno costretto i lariani a rivedere i piani sull'argentino. 

Cosa succede tra Real e Como?

 In questo momento, e fino alla scadenza del 30 giugno, il destino di Nico Paz è sospeso sull'asse Madrid-Como. Il Real ha deciso di esercitare il diritto di recompra da 10 milioni di euro per riprendere il giocatore, andandosi però a scontrare con la volontà del ragazzo, che preferirebbe rimanere un altro anno sul Lario a giocare la Champions League. Ma Florentino Perez è stato molto netto: o il Como pagherà 60 milioni (tra l'altro con un diritto di controriscatto a favore dei Blancos fissato a 80 milioni) per avere il classe 2004 a titolo definitivo oppure resterà al Real. Cifre inavvicinabili per il Como, nonostante l'enorme disponibilità economica della proprietà indonesiana, per via dei paletti del Fair Play Finanziario Uefa, scattati con la prima storica qualificazione in Champions. Nonostante questo, le due dirigenze avranno nei prossimi giorni un contatto per cercare una soluzione.

L'Inter può inserirsi in questo stallo?

 È vero che tra il vice-presidente Javier Zanetti e la famiglia Paz c'è uno storico legame, ma la fattibilità economica dell'affare resterebbe un grosso problema pure per i nerazzurri. L'Inter sta per investire circa 50 milioni di euro per strappare Palestra all'Atalanta, siglando la terza operazione più onerosa della storia del club dopo quelle di Lukaku e Barella.

L'Inter può prendere Nico Paz?

 Per finanziare l'assalto a Nico Paz servirebbe una strategia divisa in due binari. In primis le cessioni, non solo dei "sicuri" partenti come Frattesi, Pavard e Asllani ma anche di alcuni giocatori tra quelli al momento in bilico, come Aleksandar Stankovic, o addirittura fondamentali, vedi Carlos Augusto o Bonny. E poi, ovviamente servirebbe, come sempre per le operazioni superiori ai 25 milioni, il via libera di Oaktree: il fondo californiano dovrebbe concedere un extrabudget, magari motivato dal voler fare un colpo mediatico di sicuro ritorno, nell'immediato come in futuro.

Insomma, allo stato dei fatti di fine giugno Nico Paz sembra molto più vicino alla permanenza al Real Madrid (o magari al passaggio in un club della Premier League) che a un ritorno in Serie A, che sia con maglia del Como o dell'Inter.

La classifica degli acquisti più costosi della storia dell'Inter

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© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni
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