Inter-Nico Paz: il sogno di mercato è un rebus da 60 milioni. Dipende da Oaktree

Nico Paz da tempo è nella lista dei giocatori graditi dall'Inter, uno scenario che, a fine maggio, aveva fatto infuriare Cesc Fabregas che prima aveva detto "o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo" aggiungendo poi parole di fuoco contro Javier Zanetti. Non che l'allenatore catalano stia sorridendo neppure in questi giorni, dopo che le notizie dalla Spagna hanno costretto i lariani a rivedere i piani sull'argentino.