Inter-Nico Paz: il sogno di mercato è un rebus da 60 milioni. Dipende da Oaktree

Per finanziare l'assalto a Nico Paz servirebbe una strategia divisa in due binari. In primis le cessioni, non solo dei "sicuri" partenti come Frattesi, Pavard e Asllani ma anche di alcuni giocatori tra quelli al momento in bilico, come Aleksandar Stankovic, o addirittura fondamentali, vedi Carlos Augusto o Bonny. E poi, ovviamente servirebbe, come sempre per le operazioni superiori ai 25 milioni, il via libera di Oaktree: il fondo californiano dovrebbe concedere un extrabudget, magari motivato dal voler fare un colpo mediatico di sicuro ritorno, nell'immediato come in futuro.